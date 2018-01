"Funky Fingers", finger food gourmet a ritmo di musica allo Start-Ap Cafè di Padova

Il nuovo anno degli aperitivi padovani parte con un nuovo format allo Start-Ap Cafè di Padova.

Mercoledì 24 gennaio dalle 18 alle 23 il battesimo di "Funky Fingers - il finger gourmet a passo di funky", la prima assoluta di un evento che vuole coniugare il finger food d’ispirazione gourmet alla musica.

La musica e il cibo rappresentano due tra i più grandi piaceri della vita: generano emozioni multisensoriali del benessere che producono stimolazioni dirette dal cervello e sono strumenti di conoscenza personale.

Uno studio condotto dalla University of Arkansas (Stati Uniti), i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Appetite, ha evidenziato come diversi generi musicali siano in grado di modulare sia il sapore che la gradevolezza dei cibi. La ricerca ha messo in evidenza come una normale musica di sottofondo sia in grado di alterare il gusto dell’alimento che si sta assaporando, in modo più o meno marcato in base al genere che si sta ascoltando.

Basandosi su questi principi lo staff ha ideato una nuova idea di intrattenimento musicale legato all’abbinamento con il cibo e in special modo al finger food.

Il dj Alberto Martin diventa chef de musique, parte integrante della brigata di cucina, proponendo abbinamenti musicali studiati per l’occasione.

In cucina Paolo Caratossidis, già founder della tecnica Zeocooking e reduce da un’esperienza al ristorante Da Vittorio della famiglia Cerea, tre stelle Michelin, che ha ideato una serie di originalissimi fingers.

Per finger food si intende il cibo mangiato con le dita, senza bisogno di posate, che sta spopolando sia per la praticità, sia perché i piatti in versione finger food sono molto più attraenti e sfiziosi.

La locandina ufficiale dell’evento con una foglia d’oro sullo sfondo è un omaggio alla recente scomparsa del grande maestro della cucina italiana Gualtiero Marchesi, che Paolo Caratossidis ha avuto il privilegio di conoscere e apprezzare nell’omonima Accademia di Milano.