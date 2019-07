Funkytown Loves Paradise Garage al Padova Pride Village

Venerdì 5 Luglio, presso il Palavillage completamente climatizzato del Padova Pride Village, torna l’unica data estiva del party Funkytown per celebrare la regina delle one night in un mix di provocazione e stravaganza. Una doverosa celebrazione del club più famoso, amato e di tendenza di sempre: il Paradise Garage.

Protagonista assoluta della serata la storica one night newyorkese, icona assoluta della disco internazionale, nonché luogo di nascita delle tendenze, della club culture e della disco.

Performance musicali a ritmo della unica e inimitabile disco e house music e coreografie irriverenti ripercorreranno lo stile, le sonorità e l’anima del Paradise Garage, quella rimessa di camion abbandonata che avrebbe ospitato dal ’77 in poi la prima one night di tendenza entrata nella leggenda.

Si alterneranno sul palco:

Dj producer Francis Galante: il protagonista delle indimenticabili notti del Mazoom, Le Plaisir e Peter Pan di Riccione.

Fabio Parodo: Resident Funkytown

Lo Svedese: Resident Funkytown

L.E.O: Voice

Performers: Glitterside

Serata in collaborazione con Padova Pride Village.

▪ Ingressi

dalle 19.30 alle 21: entrata gratuita

dalle 21: 6 euro

▪ Dove

Padova Pride Village - c/o Fiera di Padova via Niccolò Tommaseo - ingresso S 35100 Padova

▪ Paradise Garage

The House of New York Disco. Where the Club become Culture

La prima one night di tendenza ed eccentricità della club culture, dove i brani disco di Larry Levan rimbalzavano sulle pareti, amplificati all’inverosimile, nell’immenso garage di camion nel cuore di New York, che dal ’77 divenne uno dei club dove tutto ebbe inizio e che sarebbe entrato nella leggenda.

