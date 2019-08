Ferragosto in Prato 2019, musica live e show pirotecnico

Torna la tradizionale festa di Ferragosto, organizzata da Radio Company in collaborazione con il Comune di Padova. Come di consueto, viene allestito un grande palco in Prato della Valle, lobo di Santa Giustina, con la coinvolgente animazione dei dj e degli animatori di Radio Company, che si alternano​ alle esibizioni dal vivo dei grandi ospiti del "Big Bang Company".

Scarica il volantino della manifestazione

Dalle 21, sul palco si esibiscono: Biondo, Emma Muscat, Mr. Rain, Martina Attili, Zoe, Majuri, Alvis, oltre a giovani artisti emergenti tra cui Blonde Brothers, Tommaso Cesana, Greta, Furia e Alberto Rivolta.

Alle ore 23.30, come ogni Ferragosto padovano, uno straordinario spettacolo piromusicale illumina Prato della Valle, incantando i presenti con colori, musica ed emozioni.

Modifiche alla viabilità e deviazione mezzi pubblici

Chiusura strade

In occasione della festa di Ferragosto, sono previste le chiusure di alcuni tratti di strada in zona Prato della Valle, dalle ore 19 di giovedì 15 agosto alle ore 2 di venerdì 16 agosto - provvedimenti di viabilità.

Mezzi pubblici (bus e tram)

Per informazioni sulle modifiche alle linee di bus e tram consultare il sito www.fsbusitaliaveneto.it.

Per informazioni

Numero verde di Radio Company 800 066 322

sito www.radiocompany.com

https://www.facebook.com/radiocompany/

Gallery