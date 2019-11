“Fuori dai margini!, presentazione dell’antologia alla libreria Zabarella

Presentazione della prima antologia Fuori Dai Margini è la presentazione del primo frutto del laboratorio “atelier di scrittura” che riunisce gli allievi del progetto “Lettera 22” dell'associazione culturale Fantalica che hanno concluso il percorso formativo previsto.

«Ci sono cuoche galattiche, tori dalla lunga ombra e filastrocche satiriche di quasi un secolo fa. Ci sono personalità multiple e famiglie che chiacchierano molto. Ma ci sono anche incidenti ferroviari, operai intolleranti, ex carcerati, fornai, fratelli che si riconciliano, giornalisti che inseguono l’amore e bambini che cercano la loro dimensione. Perché la parola integrazione non resta nel definito. Non ha una sola sfumatura, non si risolve in situazioni note, ma scolora, esce dai bordi e si infiltra in più situazioni di quanto possiamo immaginare. Così come questi racconti, l’integrazione, per quanto ci si provi, resta sempre fuori dai margini».

Antologia curata da Laura Liberale, Giulia Pretta, Heman Zed

edita da CiesseEdizioni

Autori: Gloria Bullo, Franco Campagnolo, Annachiara Capuzzo, Ivano Cazziolato, Marcello Destro, Giuseppe Donato, Silvia Lombardi, Umberto Niceforo, Antonio Ponno, Giulia Pretta, Manuel Rigobello, Barnaba Seraglio, Daniele Trevisan

Appuntamento mercoledì 27 novembre alle ore 18.

Ingresso libero.

Per web

https://www.facebook.com/events/830436420747149/