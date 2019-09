"Fuori tutti": walking on...Arcella, street art tour con la Murga

Scopri tutti gli appuntamenti in programma di "Fuori tutti"

Sabato 7 settembre si terrà il secondo evento in programma: Walking on... Arcella: Street Art Tour con la Murga

La giornata inizierà con un Flash Mob davanti alla stazione con La Murga di Padova (ore 10.30). Accompagnati dalla musica e dalla danza ci muoveremo tra la vie della prima Arcella alla scoperta delle opere di street art e murales che colorano il quartiere assieme agli artisti del Collettivo Pictor.

Lo street art tour musicale si concluderà con un aperitivo a cura de Le Mille e una Arcella nella piazzetta tra via Fasolato 1A angolo via Menabuoi.

I prossimi appuntamenti saranno:

3° appuntamento: domenica 29 settembre – Walking on …Arcella: blow up walls

In occasione del “Photo open up festival” – festival internazionale di fotografia verrà allestita una mostra permanente lungo le pareti di via Del Piacentino. Sarà una giornata dedicata all’arte, intrattenimento per bambini, musica e una cena in strada a cura di Le Mille e Un’Arcella



4° appuntamento: domenica 13 ottobre ore 12.00 Walking on … Arcella: passeggiata fotografica e pranzo di comunità.

Ci sposteremo a San Carlo, zona Largo Debussy, per una passeggiata fotografica e intrattenimento sportivo assieme alla Polisportiva San Precario e teatro di strada con Teatro Invisibile. Seguirà pranzo in strada a cura di Le Mille e un’Arcella.