FURT: per la prima volta a Padova il duo londinese in concerto al Pollini

Su invito del Centro d’Arte, la storica associazione collegata all’Ateneo patavino e da oltre 70 anni impegnata nella divulgazione della musica più originale e innovativa, giovedì 12 dicembre alle ore 20.30 presso l’Auditorium Pollini arriva per la prima volta a Padova FURT, il duo composto da Richard Barrett e Paul Obermayer, nato a Londra nel 1986.

Le complesse e dense forme musicali prodotte ai campionatori dalla formazione sono il frutto di una sintesi tra improvvisazione libera e composizione sistematica, sviluppata soprattutto a partire da materiali campionati e manipolati. Il nome stesso FURT, in definitiva, deriva da “furto”. L’attività del duo è legata in primo luogo alla fisicità e all’espressività dei performer, ma i metodi impiegati derivano dalla natura stessa del “medium” elettronico. Il “polo” compositivo del duo è rappresentato sicuramente da Barrett, autore di una musica “satura” di avvenimenti sonori, incline al virtuosismo strumentale estremo.

Eppure in FURT tutto germoglia da una spontaneità e un’immediatezza totale. L’identità del duo è ormai talmente inscindibile, tanto da rappresentare un’unità che, come tale, entra nella formazione di altri gruppi basati sulla libera improvvisazione, nomi quali l’Electroacoustic Ensemble di Evan Parker e il progetto fORCH (Phil Minton, Ute Wassermann, Paul Lovens, John Butcher, Rhodri Davis, Wolfgang Mitterer). Di FURT è stato scritto: «Si tratta di musica precisamente focalizzata, non un semplice, virtuosistico montaggio di sonorità, e trasmette la stessa energia della più trascinante musica improvvisata acustica».

La regia sonora del concerto è curata dal padovano Alvise Vidolin, musicista, regista del suono ed esperto di informatica musicale di caratura mondiale. L’evento è in collaborazione con SaMPL – Sound and Music Processing Lab del Conservatorio di Musica “C. Pollini” di Padova.

In breve

Furt

giovedì 12 dicembre ore 20.30

Auditorium Pollini

via Carlo Cassan 17, Padova

Biglietti

Interi euro 12

Ridotti (riduzioni di legge e studenti) euro 5

Studenti Università di Padova euro 1

Per maggiori informazioni:

Centro d’arte degli studenti dell’università di Padova

via Luigi Luzzatti 16b

35121 Padova

tel. 049 8071370

e-mail info@centrodarte.it