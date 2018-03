Future Vintage Festival "Scegli la Strada" al centro culturale Altinate San Gaetano

Nona edizione per Future Vintage, il festival del lifestyle, delle contaminazioni e della comunicazione, che torna al centro culturale Altinate San Gaetano dal 7 al 9 settembre.

“Scegli la strada” sarà il payoff di Future Vintage Festival 2018.

Dalla strada è nata la cultura moderna. La strada è protagonista del nostro tempo, è il luogo da dove nascono tendenze, culture e subculture, è il testimone del cambiamento, è la casa dell’uomo contemporaneo. La strada è la catwalk dello stile, è la realtà contro la finzione. La strada è pop, è condivisione e collettività. È in strada che si scende per esprimere opinioni e far valere le proprie idee.

La strada è una fucina creativa che riflette le pulsioni e i desideri delle comunità che la popolano.

La strada è dove l’uomo lascia le sue tracce, creando nuovi ambienti, nuovi mondi, nuovi scenari culturali e sociali.

La strada è laddove si può cambiare la realtà, dove il mondo può essere un milione di cose diverse, tante quante le strade che lo percorrono.

Ospiti, concerti, workshop, party

Grandi novità, ospiti e artisti internazionali, nuove aree per la nona edizione del festival che esplora le ispirazioni, le origini e le contaminazioni dei trend contemporanei.

Location

Il centro Altinate San Gaetano, un ex tribunale del XVI secolo oggi beaburg polifunzionale in vetro e acciaio, apre le porte con i suoi 12mila metri quadri.

Piano -01: Auditorium

grandi ospiti si alterneranno ora dopo ora in conferenze a iscrizione gratuita

Comunicazione, Moda, Spettacolo, Giornalismo e Lifestyle i temi raccontati con trasversalità generazionale

Piano 00: New Expo-Marketplace

Future Area: designers, new brands, fashion's creativity

Vintage Area: vintage heritage selectors, '80s-'90s, icons

Piano 00: Sala Future

Workshop e lecture dedicati all'innovazione, marketing, tecnologia, digital communication, moda, design, tendenze contemporanee

Piano 01: Sale espositive

Arte Contemporanea, Fotografia, Design, Moda e Lifestyle in un percorso di mille metri quadri

