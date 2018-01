Future Work, orientamento all'imprenditorialità per stranieri a Cadoneghe

Sta per prendere il via un nuovo ciclo di incontri di "Future Work", percorso di orientamento e formazione all'autoimprenditorialità e autoimpiego per cittadini stranieri, aperto comunque a tutte le persone interessate a tali temi.

Si tratta di un progetto promosso dal comune di Cadoneghe - assessorato ai Servizi sociali, in collaborazione con il Consorzio Veneto Insieme, finalizzato a offrire ai cittadini stranieri, e non solo, conoscenze e strumenti operativi per avviare e realizzare forme di autoimpiego e attività d’impresa.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività del Piano Territoriale per l’Integrazione, promosso dalla regione Veneto, a cui ha aderito il comune di Cadoneghe in associazione con altri del Comitato dei sindaci di distretto di Padova.

Il percorso "Future Work" si terrà nella sala Calvino della biblioteca civica, dal 12 febbraio al 9 marzo. Gli incontri saranno condotti in forma interattiva, favorendo la partecipazione attiva, il confronto con i formatori e lo scambio di esperienze tra gli stessi partecipanti.

​Gli interessati sono invitati a partecipare all’incontro di presentazione lunedì 5 febbraio alle ore 18.30 in sala Calvino.

CALENDARIO

5 febbraio, ore 18.30

Incontro di presentazione dei formatori e del percorso

12 febbraio, ore 14.30

Presentazione dei partecipanti ed emersione delle eventuali idee imprenditoriali

14 febbraio, ore 14.30

Gli strumenti per l’impresa: il piano d’impresa

16 febbraio, ore 18.30

Linguaggio tecnico commerciale

19 febbraio, ore 14.30

Essere imprenditori: motivazioni e significato

21 febbraio, ore 14.30

Marketing per lo sviluppo d’impresa

23 febbraio, ore 18.30

Linguaggio tecnico commerciale

26 febbraio, ore 14.30

Marketing di prodotto e servizio

28 febbraio, ore 14.30

Analisi delle opportunità offerte dal mercato

2 marzo, ore 18.30

Linguaggio tecnico commerciale

9 marzo, ore 18.30

Incontro conclusivo di valutazione del percorso e delle proposte imprenditoriali

PARTECIPAZIONE

Le iscrizioni si raccolgono direttamente durante gli incontri in sala Calvino o allo Sportello del cittadino del comune nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 18.30.

Ufficio Servizi Sociali: 049.8881731