“Il futuro prossimo dell’energia: la transizione alle fonti rinnovabili”, incontro a palazzo Zacco

Martedì 5 marzo 2019 – ore 16.30

Circolo Unificato Esercito - Prato della Valle 82 Padova

Il futuro prossimo dell’energia: la transizione alle fonti rinnovabili

Prof. Alberto Bertucco

Direttore centro interdipartimentale “Levi Cases” di tecnica ed economia dell’energia Università di Padova

Alberto Bertucco è nato a Verona e si è laureato con lode in ingegneria Chimica presso l’Università di Padova nel 1979. Il suo percorso professionale si è svolto interamente all’Università di Padova, prima come ricercatore di impianti chimici, poi come professore associato, e quindi, dal 1999, come professore ordinario di ingegneria chimica.

Nella sua lunga esperienza di docente e di scienziato ha approfondito principalmente tre filoni di ricerca: lo sviluppo di modelli termodinamici adeguati ad un corretto approccio alla simulazione di processo (fino al 1995), lo studio delle applicazioni dei fluidi in condizioni supercritiche e degli impianti ad alta pressione (fino al 2010), la messa a punto di tecnologie e processi per la coltivazione industriale di microalghe (a partire dal 2009), nell’ottica della transizione verso le energie rinnovabili e del concetto di bioprocess engineering.

Ha pubblicato circa 200 articoli scientifici nella letteratura internazionale e vanta attualmente un h-index di 32 (ISI web of knowledge).

Ha rivestito numerosi incarichi istituzionali: fra l’altro, è stato chairman dello Working Party europeo di EFCE su “High Pressure Technology” dal 1997 al 2003, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica dell’Università di Padova dal 2000 al 2006 e dal 2009 al 2011, responsabile della Sezione Triveneto di AIDIC, dalla sua istituzione al 2015. A partire dal 2013 è Direttore del Centro Interdipartimentale dell’Università di Padova “Giorgio Levi Cases”, un centro che si occupa di studi interdisciplinari su economia e tecnica dell’energia, per quanto attiene soprattutto alle energie rinnovabili ed alla transazione energetica in atto (http://levicases.unipd.it).

