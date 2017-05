“L’Unione fa la forza. Discorsi sul futuro dell’Europa” incontro a Padova

Sette interventi, setti brevi discorsi sul futuro del nostro continente. Per capire esattamente a che punto siamo, cosa frena il raggiungimento di un maggiore benessere e, soprattutto, cosa l’Europa può diventare domani.

Sette relazioni per prendere atto che il processo di integrazione dell’Unione Europea si trova oggi in mezzo a un guado, che costituisce un percorso incompiuto e che per questo risulta insoddisfacente e impedisce di rispondere appieno alle esigenze dei cittadini.

Il dibattito è promosso dal movimento “Forza Europa”, fondato dal senatore Benedetto della Vedova e lanciato a Milano a febbraio nel corso di un evento molto partecipato alla presenza anche di Emma Bonino e Mario Monti.

Forza Europa ha avviato una campagna basata su un appello chiamato ”M’impegno per l’Europa”, sottoscrivibile sul sito internet del movimento.

Come ha detto il senatore Benedetto della Vedova, "In Italia ci sono i partiti del No e del Nì all'Ue. Occorre ora fare il movimento del Sì all'Europa. Lo scontro oggi è "aperto" contro "chiuso", Unione Europea contro ripiegamento nazionalista: si può vincere o perdere, ma non si può eludere”.

L’evento è organizzato con la collaborazione dell’associazione EleMenti Liberali, con il Movimento Federalista Europeo e la sezione del triveneto dei Membri individuali dell’ALDE party, il gruppo del parlamento europeo dell’Alleanza dei liberali e democratici per l’Europa.

Relatori:

Giorgio Anselmi (Presidente del Movimento federalista europeo): L'UE nel 60° anniversario dei Trattati di Roma: la sfida delle crisi multiple

(Presidente del Movimento federalista europeo): L'UE nel 60° anniversario dei Trattati di Roma: la sfida delle crisi multiple Giorgio Pasetto (Radicali Italiani): Il Sostegno dell'Ue agli Stati membri per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

(Radicali Italiani): Il Sostegno dell'Ue agli Stati membri per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva Michele Ballerin (Movimento federalista europeo): Gli Stati Uniti d’Europa: utopia o progetto concreto?

(Movimento federalista europeo): Gli Stati Uniti d’Europa: utopia o progetto concreto? Giulio Ercolessi (Membro individuale Alde party): Un’identità europea per affrontare il mondo globale

(Membro individuale Alde party): Un’identità europea per affrontare il mondo globale Carlo Valerio (Presidente Confapi, Padova): Il protezionismo e i confini fanno male alle imprese

(Presidente Confapi, Padova): Il protezionismo e i confini fanno male alle imprese Andrea Colasio : L’identità europea è un’identità multipla

: L’identità europea è un’identità multipla Benedetto della Vedova (Forza Europa): "Aperto" contro "chiuso", europeismo contro nazionalismo: la vera sfida della politica contemporanea

Gallery