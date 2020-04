"La scuola che verrà", incontro in streaming con Mariapia Veladiano

La "Sede Pensante" di Coalizione Civica per Padova riprende la propria attività con un appuntamento venerdì 24 aprile alle ore 18 con Mariapia Veladiano, sul tema "La scuola che verrà", moderato dal giornalista Sergio Frigo.

L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Coalizione

Mariapia Veladiano, dirigente scolastica, scrittrice, teologa; scrive di scuola sul quotidiano La Repubblica ed è autrice del libro “Parole di scuola”.

Modera Sergio Frigo, giornalista ed operatore culturale.

Dettagli

Tra le molte domande che la crisi attuale pone a noi tutti e alle Istituzioni su come sarà il nostro prossimo futuro, quelle che riguardano la scuola hanno sicuramente una grande rilevanza.

Si discute molto in questo periodo di come e quando riapriranno gli istituti scolastici, di come migliorare e rendere sempre più accessibile la didattica a distanza, di quali criteri adottare per le valutazioni e gli esami di fine anno.

Questioni essenziali, rispetto alle quali tutte le componenti coinvolte, Miur, dirigenti, insegnanti, alunni e famiglie, si sono fin da subito attivate, ognuno con le proprie competenze, ottenendo risultati significativi che, pur tra le inevitabili falle del sistema, hanno consentito fino ad oggi al mondo della scuola di reggere l’onda d’urto del Coronavirus, che fortunatamente non ha avuto sui nostri giovani gli stessi effetti devastanti che purtroppo hanno investito tanta parte della popolazione in Italia e nel mondo.

È comunque essenziale che, accanto alle questioni strettamente legate al “funzionamento della macchina”, il mondo della scuola si interroghi anche su un vero progetto di “ricostruzione” che investa la didattica, i valori e le relazioni da mettere in campo fin da subito e in particolare alla riapertura degli Istituti, perché è evidente che gli studenti che torneranno, speriamo il prima possibile, a rianimare le aule saranno inevitabilmente diversi da quelli che gli insegnanti hanno conosciuto prima della drammatica chiusura dell’otto marzo.

Porteranno con sé le ferite, le difficoltà, le paure vissute individualmente e nelle proprie famiglie, ma sicuramente anche le energie vitali che sono il sale della giovinezza. Compito della scuola sarà come sempre saper accogliere ed ascoltare, per convogliare tutte le risorse in una vera ripartenza che possa consentire a tutti di guardare nuovamente con fiducia al futuro.

Info web

https://www.facebook.com/coalizionecivicaperpadova/

https://www.facebook.com/events/700423904030760/