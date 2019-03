Gabriele Strata in concerto a Padova alla Sala dei Giganti

Domenica 10 marzo 2019, alle ore 11, il pianista Gabriele Strata si esibirà in concerto presso la Sala dei Giganti al Liviano, a Padova (Piazza Capitaniato 3/5).

Il concerto è promosso dal CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica) e realizzato nell'ambito del progetto Circolazione musicale in Italia, con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per lo Spettacolo. In collaborazione con l'associazione Amici della Musica di Padova, l'evento rientra nella rassegna musicale "Otto concerti più uno". Si tratta del tradizionale appuntamento della domenica mattina nella Sala dei Giganti al Liviano, in cui viene dato spazio a giovani musicisti e interpreti vincitori di importanti Concorsi nazionali ed internazionali. Sarà possibile acquistare i biglietti del concerto a mezz'ora dall'inizio, al prezzo di € 3,00 per giovani, studenti dell'Università di Padova e del Conservatorio e di € 6,00 per il biglietto intero.

Classe 1999, Gabriele Strata si è diplomato in pianoforte al Conservatorio di Vicenza con 10 e lode e menzione d'onore sotto la guida di Riccardo Zadra e Roberto Prosseda. Attualmente frequenta la Yale University, dove nel primo anno di studi ha vinto il "Charles R. Miller Prize" in qualità di 'outstanding pianist' dell'anno. Premiato in numerosi concorsi nazionali ed internazionali, nel dicembre del 2018 ha vinto il "Premio Venezia". Si esibisce regolarmente in Italia ed Europa. Nel 2012 ha tenuto il concerto di beneficenza Musica per l'Africa a Pointe-Noire, Congo, a favore dell'orfanotrofio locale e nel 2015 un concerto per l'associazione "Donatori di musica" presso il reparto di oncologia dell'ospedale di Vicenza.

Il programma del concerto prevede l'esecuzione di:

Ludwig van Beethoven, Sonata op. 28 "Pastorale"

Claude Debussy, 7 Prèludes dal II libro: I. Brouillards - III. La puerta del vino - V. Bruyères - VI. Général Lavine-eccentric - VIII. Ondine - X. Canope - XII. Feux d'artifice

Franz Liszt, Fantasia quasi Sonata "Après une lecture du Dante"

"È sempre motivo di orgoglio presentare artisti italiani che alla loro giovane età possono già vantare successi di questo calibro – dichiara Lucio Fumo, presidente del CIDIM – In particolare se si tratta di ragazzi che, come Gabriele, uniscono al talento musicale anche una viva sensibilità umana, requisito necessario per vivere a fondo l'amore per la musica".

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2019/03/10/395/