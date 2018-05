Gaetano Pesce “Il Tempo multidisciplinare”, mostra a Palazzo della Ragione

Gaetano Pesce. Il Tempo multidisciplinare è il progetto espositivo che Gaetano Pesce ha pensato per Padova, una città con cui l’architetto mantiene un legame affettivo fin dalla giovinezza, vivendola come “città custode” di un patrimonio artistico-culturale di inestimabile valore.

Capace di anticipare e declinare l’odierno universo figurativo, Pesce per primo ha abbattuto i confini tra arte, architettura, design e industria costruendo un universo immaginifico di progetti e oggetti, diventati vere icone della creatività e riconosciuti in tutto il mondo.

Circa duecento lavori, tra architettura e design, verranno ospitati nel Palazzo della Ragione, maestoso edificio civico medioevale, in una retrospettiva che racconta una lunga carriera di esuberante creatività attraverso la costante della multidisciplinarietà. Un linguaggio contemporaneo, differente, sempre mosso dalla curiosità di esplorare il pensiero creativo, superando le barriere poste fra le diverse espressioni. Una personalità eclettica, in moto perpetuo, alla continua ricerca di nuovi materiali, forme, immagini in grado di stimolare la riflessione sui valori della contemporaneità e su quelli incarnati da un luogo, tema che ricorre in tutta l’esposizione.

La mostra è promossa e prodotta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e realizzata da EdM Productions. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con il contributo di Morellato e dello sponsor tecnico Saviola.

Palazzo della Ragione

23 maggio-23 settembre 2018

Informazioni

orario 09-19

chiuso i lunedì non festivi

tel. 049 8205006