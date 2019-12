DaiColliall’Adige, tutte le visite guidate gratuite di gennaio del GAL Patavino

Il calendario delle visite guidate gratuite di gennaio del GAL Patavino

A gennaio sono sei gli appuntamenti con i tour gratuiti #DaiColliall’Adige!

Anno nuovo, nuovi appuntamenti con le visite guidate gratuite del GAL Patavino: sono 6 gli itinerari alla scoperta del territorio proposti nell’ambito del progetto #DaiColliall’Adige.

Il ciclo “Antiche Vie della Fede” - che propone percorsi all’insegna della spiritualità dei luoghi, alla scoperta di eremi, chiese rurali, monumenti storici, musei di devozione popolare e antiche strade dei pellegrini - si apre domenica 5 con la visita guidata al Duomo di Conselve che ci farà scoprire questa preziosissima testimonianza di arte e fede e prosegue domenica 12 con la visita al nuovo Duomo di San Fidenzio a Borgo Veneto, accompagnati per l’occasione da Francesco Donati.

Domenica 26, invece, visiteremo la Chiesa di San Lorenzo a Vo’ Vecchio e, alla vigilia della Giornata della Memoria, ripercorreremo la storia e le vicende della vicina Villa Contarini Venier, utilizzata nel 1943 come primo luogo di concentramento degli ebrei, grazie alle parole del parroco dell’epoca Don Giuseppe Rasia, che ci ha lasciato un’importante testimonianza umana di questa vicenda.

Doppio appuntamento, invece, per i nuovi “Passaggi Rurali”. Sabato 18 si parte da Teolo con una speciale passeggiata sul monte della Madonna, perfetta anche per le famiglie, alla scoperta dei resti del monastero di Sant’Antonio Abate e del suo meraviglioso contesto naturale. Sabato 25, invece, gennaio ci aspetta un’affascinante escursione tra i boschi del monte Lozzo.

Infine, i tour “Before Venice” di domenica 19 gennaio che ci porta a Battaglia Terme per una rilassante passeggiata lungo il sentiero del Ferro di Cavallo, che si snoda tra i monti Ceva, Spinefrasse e Croce.

Importante novità è anche il nuovo sistema di ricerca e prenotazione dei tour e delle visite guidate del GAL Patavino - visibile al link https://www.galpatavino.it/calendario/ - che offre la possibilità di avere una panoramica completa degli eventi in programma grazie alla nuova interfaccia più intuitiva e di facile utilizzo. La presenza di una mappa con tutte le visite guidate geolocalizzate e la possibilità di effettuare la ricerca per parole chiave, in base ai propri interessi, semplificano la prenotazione degli eventi.

Il calendario completo delle iniziative con tutti i dettagli e le informazioni è consultabile sul sul sito del GAL Patavino www.galpatavino.it/calendario e sul sito https://visitgal.collieuganei.it/, dove effettuare anche la prenotazione obbligatoria alle visite guidate.

Il programma dettagliato delle visite guidate di gennaio

Domenica 5 gennaio

ANTICHE VIE DELLA FEDE - Il Duomo di Conselve, Conselve (PD)

Visita guidata al maestoso Duomo di San Lorenzo, risalente alla metà del XVIII secolo, e al suo campanile.

Tre turni di visita: ore 14, 14.45 e 15.30

Domenica 12 gennaio

ANTICHE VIE DELLA FEDE - Il Duomo nuovo di San Fidenzio e la cripta del Santo Vescovo, Borgo Veneto (PD)

Visita guidata all’antica Chiesa di Megliadino San Fidenzio in compagnia di Francesco Donati.

Tre turni di visita: ore 14.15, 16 e 17.45

Sabato 18 gennaio

PASSAGGI RURALI - Scopriamo Sant’Antonio Abate e il suo “porseeto”, Teolo (PD)

Facile passeggiata sul monte della Madonna, perfetta anche per le famiglie. Scopriremo i resti del monastero di Sant’Antonio Abate e la grotta naturale, in cui si narra sia vissuta da eremita Santa Felicita.

Ritrovo ore 14.30

Domenica 19 gennaio

BEFORE VENICE - Il sentiero del Ferro di Cavallo, Battaglia Terme (PD)

Itinerario prevalentemente pianeggiante lungo il sentiero del Ferro di Cavallo formato dai monti Ceva, Spinefrasse e Croce.

Ritrovo ore 9

Sabato 25 gennaio

PASSAGGI RURALI - Alla scoperta del monte Lozzo, Lozzo Atestino (PD)

Escursione tra i boschi del monte Lozzo, per riscoprirne la storia e godere di una spettacolare vista sulla pianura.

Ritrovo ore 14.30

Domenica 26 gennaio

ANTICHE VIE DELLA FEDE - La Chiesa di San Lorenzo e la storia Don Giuseppe Rasia, Vo’ Vecchio (PD)

In occasione della Giornata della Memoria ripercorriamo la storia di Villa Contarini Venier, che fu luogo di concentramento degli ebrei tra il 1943 e il 1944.

Turni di visita: ore 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15

Il progetto

#daiColliall’Adige è il nuovo sistema di promozione del turismo rurale che coinvolge 44 Comuni dell’area tra i Colli Euganei e la Bassa Padovana.

Il Progetto che si inserisce nell’ambito del Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Patavino è sostenuto dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (con Unione Europea, Stato, e Regione Veneto) e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Il sistema di promozione #daiColliall’Adige è articolato in una serie di servizi collegati tra loro a beneficio di tutto il territorio rurale:

Video Service della ruralità: un gruppo di giovani under 35 - aspiranti registi, artisti, operatori, studenti, appassionati di cinema - che hanno l’occasione di partecipare a un master con il regista Marco Segato, un laboratorio di idee che porterà alla produzione di video postcards;

Web team: un team specializzato per veicolare il meglio della ruralità sul sito www.collieuganei.it e i Social collegati;

Sportello degli educational tour: un’esperienza diretta della ruralità con iniziative costruite ad hoc;

Banca ore delle guide turistiche: guide turistiche accolgono i visitatori alla scoperta di un territorio che va dai Colli Euganei all’Adige;

Turismo scolastico sull’identità rurale: ragazzi e famiglie, grazie all’implementazione di tre modelli di turismo scolastico esperienziale, sono coinvolti sul tema delle risorse locali.

