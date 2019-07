Su il Sipario Estate: Galà Barocco a Palazzo Zuckermann

Venerdì 12 luglio, per il secondo appuntamento con la rassegna Su il Sipario Estate 2019, nella suggestiva corte del raffinato Palazzo Zuckermann, quattro coppie di danzatori dell’Associazione Rosa Antico con l’ensemble di archi e fiati di Armonie Venete Consort propongono un programma musicale con danze in costume d’epoca, per condurre il pubblico nelle magiche ed eleganti atmosfere che si respiravano nelle serate di festa dei palazzi nobiliari di tutta Europa tra il Sette e l’Ottocento.

In caso di pioggia l'evento verrà spostato presso Auditorium dell'Istituto Barbarigo - Via Rogati 17, Padova

In breve

Giardino di Palazzo Zuckermann

Corso Garibaldi, 33 Padova (di fronte all’Arena Romana)

Inizio spettacoli ore 21

Biglietti unico: 6 euro

Info: 3337680147 – info@aaspadova.it – www.aaspadova.it.it

Info web

https://www.aaspadova.it/notizie/su-il-sipario-estate-gala-barocco/

https://www.facebook.com/umanitainmusica/