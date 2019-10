A S.Andrea di Campodarsego il Galà del lesso

Galà del lesso: solo per i veri amanti del lesso! La Proloco di S.Andrea di Campodarsego organizza due serate dedicate al lesso, proponendo oltre ad antipasto ed i classici tortellini in brodo, ben sei tagli di carne accompagnati da buon vino in abbondanza. Infine, per chiudere la cena, dolce e caffè inclusi nel menù.

La cena si svolgerà presso lo stand gastronomico riscaldato della Proloco di S.Andrea di Campodarsego; per partecipare è necessaria la prenotazione, i posti sono limitati.

Informazioni e contatti

Per informazioni sulle modalità di prenotazione contattare tramite Whatsapp il +39 353 3427024 oppure scrivete su Facebook.