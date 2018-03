"Galà di Musical" al Teatro Verdi

Più di cento artisti sul palco, tra cantanti, coro, band e ballerini dei Summertime Choir e di Padova Danza mettono in scena alcuni tra i più famosi e coinvolgenti brani che hanno segnato la storia del musical.

Lo spettacolo "Galà di Musical" è un fantastico viaggio da Grease a La La Land, Mamma mia, Hair, Acquarius, Singing in the rain, The Lion King, Jesus Christ Superstar e molti altri.

con:

Summertime Choir e Padova Danza

guest stars: Vittorio Matteucci - Chiara Luppi

direzione musicale: Walter Ferrulli, Fabrizio Castania

coreografie e regia: Gabriella Furlan Malvezzi

Biglietti

Biglietti disponibili su http://www.teatrostabileveneto.it/events/event/gala-di-musical/

interi: da 12 a 29 euro

ridotti: da 10 a 26 euro

giovani: da 8 a 17 euro

abbonati: da 8 a 20 euro

scuole di danza: da 6 a 15 euro

Informazioni

Biglietteria del Teatro Verdi

049.8777011 - fax 049.661053

www.teatrostabileveneto.it

info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Gallery