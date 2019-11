Gran galà dello sport 2019 a San Martino di Lupari - Evento sold out

Venerdì 29 novembre, con inizio alle ore 19.30, il Ristorante Hotel da Belie, a Campagnalta di San Martino di Lupari, è in programma il 2° “Gran Galà dello Sport di San Martino di Lupari", organizzato dall'Associazione Culturale Whitebox presieduta da Matteo Scandolara e con la regia di Luca De Santi. Un'iniziativa, quella patrocinata dal Comune di San Martino di Lupari, che vedrà in passerella tanti ospiti del mondo dello sport di ieri e di oggi e che prevede una speciale cena (libera iscrizione) dove saranno premiati società sportive, atleti, dirigenti, personaggi del territorio che hanno dedicato la loro vita con passione allo sport.

Storie di Sport

Il tema dell'edizione 2019 è "Storie di Sport" ed è prevista la partecipazione tra gli ospiti, vari rappresentanti e attori dello sport di San Martino di Lupari. Come è noto la città padovana si distingue per la forte e spiccata vocazione sportiva, sia nelle discipline di base e amatoriali e sia di alto livello: come ciclismo, calcio, basket femminile e maschile, futsal C5 femminile e maschile, volley, pattinaggio, nuoto e tecnico-dirigenziale. La conduzione delle premiazioni sarà curata da Pierluigi Basso e al suo fianco la madrina Stella Sabbadin. Sono previste alcune interviste in una area-hospitality di Filippo Zanchin e il supporto dello "sportivissimo" Alessio Berti, che spiegherà alcune iniziative (tra cui il recital del 6 dicembre al Teatro di San Giorgio in Bosco "E tu, te lo ricordi Marco?" dedicato a Marco Pantani.

Tutti i premiati

Numerosi i premiati del Galà 2019 appartenenti alle molteplici discipline: tra loro Giuseppe Galderisi (calcio), Massimo Minto (Basket Maschile), Francesca Pasa (Basket Femminile AS San Martino 1979), Remo Gardella (Dirigente Basket Femminile AS San Martino 1979), Cristiano Citton (ciclismo), Camilla Alessio (ciclismo - campionessa mondiale ed europea juniores), Elia Menegale (ciclismo Elite-Under 23), Andrea Muraro (campione Ultracycling), Valentin Pulzakov (Boxe - Sport e Benessere), Vittorio Vopato (12 anni campione-pilota di moto mini Gp di velocità), Mattia Cattapan (Crossabili Sport e Sociale), l'Avv. Enzo Conte (Dirigente - Sport e Parole) e Primo Fior (Allenatore ASD Padova Millennium Basket Onlus). La cerimonia sarà ripresa dalle telecamere di Reteveneta, che realizzerà una puntata speciale del programma dal titolo "Periscopio" condotto a Ida De Poli.

Info web

https://www.facebook.com/events/390665381822160/

https://www.associazionewhitebox.it/ggds19/