Al Gallery Caffè aperitivo dedicato agli studenti universitari

Mercoledì 19 febbraio e venerdì 21 febbraio 2020 festa e divertimento con aperitivo dedicato agli universitari e alle universitarie della città di Padova, ma non solo, a partire dalle ore 19 in poi...con ingresso completamente libero e gratuito per tutte/i. L'appuntamento successivo è per il 26 febbraio 2020.

La location è il nuovissimo Gallery Caffè, inaugurato da pochi mesi e situato sotto i portici, in via Giambattista Belzoni 28 a Padova appunto. A far divertire gli ospiti della serata e degli eventi, per l'occasione, ci sarà il format Amore Radio Show / The Sounday in tour. Il format, collegato ai programmi radiofonici omonimi, porta il divertimento in tantissime località del Veneto e non solo. I due programmi sono ascoltabili su www.radiogamma5.it nelle date segnalate sulla pagina ufficiale: https://www.facebook.com/AmoreRadioShow.

I podcast delle trasmissioni sono riascoltabili in qualsiasi momento attraverso una semplice connessione internet dall'indirizzo: https://www.mixcloud.com/LSPDj.

Informazioni e contatti

Per scoprire tutti gli altri appuntamenti e gli altri articoli del tour, cliccate qui:

Web: http://LORENZOSPEED.altervista.org/blog

- https://www.facebook.com/LORENZOSPiD/

- http://www.lorenzospeed.it

Gallery