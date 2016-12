“La gallina dalle uova d’oro” al teatro San Giorgio di Baone

Rassegna teatrale autunnale

“La gallina dalle uova d’oro”

Compagnia dell’Anello di Merlara

Ingresso libero al Teatro San Giorgio di Baone sabato 7 gennaio alle ore 21.

Commedia brillante in dialetto veneto - Compagnia dell'Anello di Merlara. TRAMA: Una famiglia di provincia composta da due fratelli e dalle rispettive mogli è alle prese con l’assurda impuntatura del padre ultrasettantenne Dino Galvan, deciso a sposare a tutti i costi la propria badante Galina Dukulatrova. Considerato che ogni tentativo di dissuasione, sia esplicito che perpetrato con vari imbrogli, non produce effetto alcuno, la diatriba giunge alfine in tribunale.

Con l’aiuto di un'avvocatessa strampalata e fuori dalle righe e di fronte ad un curioso giudice ed al suo inseparabile cancelliere, i figli tenteranno di assumere la tutela – soprattutto patrimoniale – del padre che, invece, dimostrerà di avere scarpe grosse, ma cervello ben fino. Un inconsueto colpo di scena rovescerà però gli scenari e mostrerà la vera natura – non sempre edificante – dei vari personaggi protagonisti.