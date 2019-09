Proiezione del film in memoria di Michele Scarponi "Gambe - La strada è di tutti"

Docu-film in memoria della morte di Michele Scarponi, il campione di ciclismo, ucciso da un furgone nel 2017. A due anni mezzo dalla tragica morte del campione Michele Scarponi, ucciso da un furgone che non ha rispettato uno stop mentre la mattina il ciclista marchigiano stava iniziando un allenamento in vista del Giro d'Italia, la Fondazione Michele Scarponi ONLUS, voluta dal fratello Marco, propone un docu-film che è una occasione per riflettere sulla sicurezza stradale.

Appuntamento il 18 settembre a Padova presso "Fronte del Porto - Una sala in comune" alle ore 21.

"La strada è di tutti, ma soprattutto è dei più deboli" è l'incipit della testimonianza del direttore Marino Bartoletti. Decine le persone che prendono la parola nel film: dai grandi campioni del ciclismo come Peter Sagan (tre volte campione del mondo e grande amico anche lui del nostro Michele), Gianni Bugno, Dario Cataldo, Enrico Gasparotto, Giacomo Nizzolo, Luca Paolini, Luis Maté, Simone Stortoni (tutti ciclisti professionisti), il ct della nazionale di ciclismo Davide Cassani, attivisti della bici, genitori no smog, giornalisti, architetti ed urbanisti, esponenti della Polizia Stradale.

