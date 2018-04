La gara nazionale degli istituti a indirizzo Servizi socio-sanitari al Leonardo da Vinci

Tutto pronto per l’edizione 2018 della gara nazionale degli istituti professionali a indirizzo Servizi socio-sanitari, riservata agli studenti delle classi quarte, che prenderà il via il prossimo 3 maggio alla scuola Leonardo da Vinci.

La manifestazione vedrà sfidarsi 39 studenti in rappresentanza di altrettanti istituti superiori a indirizzo professionale di undici diverse regioni d’Italia.

Il vincitore del titolo succederà a Ilaria Filotto, studentessa del Leonardo da Vinci che lo scorso anno a Saronno aveva sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il primo premio.

Come funziona

La gara, programmata nelle giornate del 3 e 4 maggio, prevede due prove articolate nell’elaborazione di casi particolari e nella realizzazione di progetti legati alle discipline professionalizzanti quali metodologie operative, igiene e cultura medico sanitaria, diritto e legislazione socio-sanitaria e psicologia generale ed applicata.

I docenti accompagnatori, mentre gli studenti saranno impegnati nelle prove, potranno visitare le principali bellezze della città guidati dagli studenti dell’indirizzo Turismo.

Eventi collaterali

Venerdì 4 maggio alle ore 9 nell’aula magna dell’istituto si svolge il convegno “Il diplomato nei Servizi per la sanità e l’assistenza sociale: quale futuro” alla presenza delle autorità scolastiche e regionali.