Garçonnière gay tea dance friendly al Cafè Zhivago di Due Carrare

New concept, new event: "Gay tea Dance" all'aperto con dj set di Dj Mabio, Dj Claudio Morjini.

Vip Guest: special show delle "Quenn Sisters show". Gogo Dancer: Luca Oppioli.

L'appuntamento è per il 4 agosto 2019 al Cafè Zhivago di Due Carrare in via Pontemanco 104/106.

Informazioni e contatti

Web: Facebook Cafè Zhivago