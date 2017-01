Art Garfunkel in concerto al Gran Teatro Geox

Il celebre artista americano Art Garfunkel si esibirà in concerto al Gran Teatro Geox di Padova il 16 febbraio alle ore 21.

Sul palco sarà accompagnato dal chitarrista Tab Laven e dal tastierista Cliff Carter per un recital intimo dove interpreterà il suo repertoriosolista, i grandi successi di Simon & Garfunkel, le incisioni di alcuni dei suoi compositori preferiti – Jimmy Webb, Randy Newman e George Gershwin – e parti della sua prossima autobiografia (una pagina della quale è stata recentemente rivelata sul suo sito ed è possibile vedere su artgarfunkel.com).

Il 2015 e il 2016 sono stati anni eccezionali per Garfunkel, che ha girato moltissimo in tour e ha continuato a lavorare sul proprio libro.

Ha tenuto decine di concerti in oltre tredici nazioni, incluso il suo primo show in Corea, due passaggi attraverso l’Europa compresa la famosa Royal Albert Hall di Londra, uno storico affollatissimo concerto al Bloomfield Stadium di Tel Aviv in Israele e uno spettacolo sold out alla Carnegie Hall di New York.

Ha avuto anche il tempo di presenziare al “Jimmy Fallon Show” dove ha interpretato “Can’t Feel My Face/Sound of Silence” con i “Black Simon & Garfunkel”.

Il New York Times lo ha descritto “un bel controtenore”: ha lasciato un segno indelebile nella musica mondiale sia come artista solista che come parte degli impareggiabili Simon & Garfunkel.

Ha anche goduto di una carriera di successo come attore, pubblicato un libro di poemi in prosa e pubblicato dodici album da solista originali, il più recente dei quali è “Some Enchanted Evening”.

Nel 2012, ha orgogliosamente pubblicato il corpo di lavoro della sua vita, un doppio CD intitolato The Singer. Art e la sua bellissima moglie, l’attrice Kathryn Luce Garfunkel, hanno due figli, Arthur Junior – anch’egli un magnifico cantante – e il piccolo Beau Daniel.

Nel proprio sito web ufficiale, Art annota ogni libro che ha letto a partire dal 1968, le sue sessanta canzoni preferite di tutti i tempi, le sue interpretazioni da attore, la sua poesia e discografia: www.artgarfunkel.com

BIGLIETTI

Premium Vip: 100 euro

Prima Platea: intero 75 euro, ridotto ragazzi 7-10 anni 23 euro

Seconda Platea: intero 63 euro, ridotto ragazzi 7-10 anni 23 euro

Poltrona 1° Livello: intero 50 euro, ridotto ragazzi 7-10 anni 23 euro

Poltrona 2° Livello: intero 37 euro, ridotto ragazzi 7-10 anni 23 euro

Biglietti in vendita su: http://biglietteria.zedlive.com/prenota-map.php?negozio_evento_id=3067