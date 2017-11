“Garibaldi. Dalla condanna a morte ai monumenti in piazza” conferenza al San Gaetano

Venerdì 24 novembre nell’auditorium del Centro Culturale “San Gaetano” in via Altinate la Fondazione Memoriale Garibaldi, in collaborazione con il Comando Forze Operative Nord dell’Esercito e con il patrocinio del Comune di Padova, ha organizzato la conferenza dal titolo “GARIBALDI. Dalla Condanna a morte ai monumenti in piazza”.

Il prof. Mario Isnenghi, il prof. Giuseppe Monsagrati, il prof. Gianni Oliva, moderati dal dott. Sergio Tazzer ripercorreranno la vita dell’”eroe dei due mondi” attraverso numerosi e curiosi anedotti della sua avventurosa vita.

La conferenza inizierà alle ore 10.30 e sarà aperta al pubblico. Ingresso libero.

Alle 12.30 presso il Museo storico della III Armata, in via Altinate, verrà inaugurata una mostra composta da 45 sciabole, tratte dalla collezione privata del prefetto Paolo Tronca, dal titolo “Ovunque vinse”. La mostra espone una interessante e affascinante serie di sciabole, spesso veri pezzi di grande valore artistico o storico -ma per lo più mai usati in battaglia- appartenuti a personaggi che intorno a Garibaldi spesero la parte migliore della propria vita. Armi d’onore, di premio, di riconoscenza, donate al Peppino nazionale o da lui donate ad altri.

La mostra rimarrà aperta fino al 31 gennaio 2018 con ingresso libero.