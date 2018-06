“Gasp! & Lercio Show”, giornata dedicata a fumetti e satira allo Sherwood Festival

Domenica 17 giugno in programma una giornata dedicata a fumetti e satira "Gasp! & Lercio Live Show" allo Sherwood 2018

Orari

Apertura cancelli: ore 18.

Dettagli

GASP! - Gagliarde Autoproduzioni Sherwood Padova!

www.facebook.com/gasp.padova

"Il GASP è il contenitore per tutti i fumetti più gagliardi in circolazione! Dopo le prime tre edizioni arriviamo al debutto estivo, con noi ci saranno i banchetti delle autoproduzioni gagliarde, una mostra contenente una selezione delle opere raccolte durante gli eventi precedenti e tanti incontri e presentazioni con autori sia affermati che esordienti. Il tutto sarà accompagnato da una performance di gruppo di disegno dal vivo durante la quale potrete osservare dal vivo la realizzazione di un'intera storia a fumetti.

Questo è il primo "GASP! - Summer edition", vedrete che non lo dimenticherete"

Troverete:

Dalle 18

Stand

I banchetti di alcune delle autoproduzioni più gagliarde in circolazione

Alle 19

Incontro

"Ma è roba zozza?"

Il porno e l'erotico nel fumetto, qual'è la differenza? Come si scrive una storia erotica?

Ce ne parla Firas Schiavon

Dalle 19

Performance

Live Drawing degli autori di #STORMI

Dalle 18 alle 24

Fumetti in fretta e furia

6 tavole realizzate in diretta in 6 ore cronometrate

Dalle 18

Mostra

In mostra le opere realizzate dal vivo nelle precedenti edizioni del GASP da Officina Infernale, Spugna, Luigi Filippelli, Paolo Castaldi e tenti altri.

[programma in continuo aggiornamento]

// Second Stage - ore 21.30 //

● LERCIO LIVE SHOW 2018

www.facebook.com/lercio.it

Biglietti

Ingresso "1 euro può bastare"

