Spettacolo “20 decibel” a Camposampiero

Lo spettacolo “20 Decibel” è un’esplosione di fantasia e libertà, provocazione e bellezza. Un invito all’ascolto, ad affinare i sensi per percepire il “piccolo” che si nasconde dietro “l’evidente”.

Un viaggio in un universo dove acrobazie aeree, colpi di pistola, danze e giocolerie non devono prevalere su immagini e suoni più tenui. I corpi si trasformano, le riflessioni possono durare all’infinito, gli oggetti suonano la loro anima”.

SCARICA LA LOCANDINA DE "IL TEATRO PER TUTTI" ALL'AUDITORIUM FERRARI

Lo spettacolo debutta nel 2010 alla Biennale Internazionale di Circo “Pistes de Lancement” (Bruxelles). In pochi mesi “20 Decibel” diventa il cuore della Compagnia El Grito, la sostanza dalla quale, nel 2011, è nata la sua stessa forma: Il Circo El Grito nasce infatti proprio dalla forza di “20 Decibel”.

“20 Decibel”, di e con: Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini.

Messa in scena: Louis Spagna.

Ricerca acrobatica: Catherine Magis;

Compagno di giochi: Giorgio Rossi;

Aiuto alla concezione musicale: Paul Miquettecnico.

Luci: Domenica De Vita.

IL CIRCO EL GRITO. Nel 2011 Fabiana Ruiz Diaz, Giacomo e Gaetano Costantini, Domenico de Vita decidono di condividere filosofia, poetica e obiettivi in un unico progetto che è al tempo stesso di lavoro e di vita.

Senza nessuna certezza e nessun finanziamento, spinti dalla volontà di realizzare il sogno di uno spazio itinerante e libero, due fratelli, due amanti e quattro amici fanno costruire uno splendido chapiteau all’interno el quale presentare i proprio spettacoli, ospitare compagnie esterne e creare un progetto culturale indipendente.

Il Circo El Grito, definito pioniere dalla critica nazionale, è il primo esempio italiano di circo contemporaneo sotto tendone che entra in maniera sistematica nei più importanti centri culturali del Paese declinando questo nuovo linguaggio nei suoi tre luoghi simbolo: la strada, il teatro e lo chapiteau.

STAGIONE PRIMA – IL TEATRO PER TUTTI è curato da La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale per il comune di Camposampiero, con il sostegno di Fondazione Antonveneta e in collaborazione con Associazione Culturale Mouge e Premio Camposampiero di Poesia Religiosa.

BIGLIETTI

Intero euro 12, ridotto gruppi organizzati euro 10 (min 6 persone su prenotazione), under 20 euro 7.

FerrariCARD cinque spettacoli a scelta euro 50.

Il giorno dello spettacolo il botteghino del teatro apre alle ore 19.30.

PUNTI PREVENDITA A CAMPOSAMPIERO

Libreria Costeniero: via Mogno, 44 - tel 049.7381127.

Tabaccheria La Torre: piazza Vittoria, 17 - tel 049.5794947.

Edicola Quadrifoglio: via Giorgione, 16 - tel 049.2953560.

INFORMAZIONI

366.6502085 - info@teatroferrari.it