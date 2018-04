"Il gatto e la volpe raccontano", spettacolo con i bambini di Casa delle Arti a Fantalica

Sabato 19 maggio alle ore 18 nella sala teatro dell’associazione Fantalica va in scena "Il gatto e la volpe raccontano", spettacolo finale della Casa delle Arti di Padova.

Il progetto

Anche quest’anno, al termine del progetto Casa delle Arti, i bambini che hanno partecipato ai laboratori di teatro, danza e creatività si riuniranno per festeggiare con amici e familiari la conclusione delle attività e per mettere in scena un vero e proprio spettacolo.

La messa in scena finale è curata dall’attrice e regista Maria Virgillito e le coreografie sono di Gloria Gasparin. Le scenografie e i costumi sono stati realizzati durante i laboratori di arte e creatività di Laura Mora.

Lo spettacolo

Il filo conduttore di tutto l’anno e dell’evento finale è ispirato al famoso romanzo di Carlo Collodi “Le avventure di Pinocchio. Storie di un burattino”. L'approccio proposto ha preso spunto dal testo originale per arrivare ad una reinterpretazione che vedrà protagonisti i personaggi del gatto e della volpe.

I due astuti personaggi cercheranno di far cadere il burattino ribelle in una serie di “trappole”, trasformandosi involontariamente in inaspettati “educatori”, costringendo Pinocchio, con l'aiuto della Fata Turchina, ad una crescita personale che si tradurrà nella sua trasformazione in bambino. Così l’albero degli Zecchini, Mangiafuoco, la Locanda del Gambero Rosso e il Paese dei Balocchi, diventano tappe del mutamento graduale di Pinocchio, metafora del percorso di crescita personale di ogni bambino.

Informazioni

Associazione Fantalica

049.2104096 - 348.3502269

fantalica@fantalica.com - www.fantalica.it​