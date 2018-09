Gazebo PBC Day al Monoblocco per conoscere la colangite biliare primitiva

Sabato 8 settembre, in occasione del PBC Day, in collaborazione con la Prof.ssa Annarosa Floreani - Professore Associato di Gastroenterologia Responsabile delle Malattie Rare Epatologiche e dell’Azienda Ospedaliera/Università di Padova, l’Associazione pazienti AMAF onlus posizionerà presso l’atrio del Monoblocco dalle 9 alle 18 un gazebo, per creare un momento di informazione e confronto tra pazienti e medici specialisti.

Si raggiunge la postazione del banchetto informativo attraverso l'atrio del Monoblocco: tra l'ingresso alla chiesa e il bar.

Domenica 9 settembre invece si celebra in tutto il mondo il PBC Day, giornata dedicata alla colangite biliare primitiva, una malattia autoimmune del fegato che in Italia colpisce circa 13 mila persone.

Precedentemente nota come cirrosi biliare primitiva, la PBC è una patologia cronica che, se non trattata, può progredire in fibrosi, cirrosi, insufficienza epatica e decesso, a meno che il paziente non riceva un trapianto di fegato.

Nonostante sia molto rara, è la più comune malattia epatica colestatica e colpisce prevalentemente le donne (che rappresentano il 90% dei pazienti): l’esordio della patologia è generalmente fra i 35 e i 60 anni di età.

Volentieri riportiamo il pensiero di Davide Salvioni, Presidente dell’Associazione pazienti AMAF onlus: “Tutti coloro che decideranno di recarsi presso i punti d’incontro stabiliti da AMAF, all’interno delle strutture ospedaliere delle città coinvolte nell’iniziativa, potranno ricevere vario materiale informativo e confrontarsi direttamente con i nostri iscritti ed con i medici specialisti che si avvicenderanno nelle postazioni dell’associazione.” E continua, “Il principale argomento trattato sarà certamente la PBC, ma non mancherà occasione per parlare delle altre malattie autoimmuni del fegato e dell’attività di AMAF”.

Info web

https://ilbolive.unipd.it/it/event/pbc-day-giornata-conoscere-colangite-biliare