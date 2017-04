Stagione lirica al Piccolo Teatro: "La Gazza Ladra” dal Teatro alla Scala di Milano

Martedì 18 aprile alle ore 19.45 nuovo appuntamento (fuori abbonamento) con l'opera lirica sul grande schermo. In programma in diretta dal Teatro alla Scala di Milano "La Gazza Ladra" di Gioachino Rossini.

Ingresso 12 euro. Ridotti 10 euro. La biglietteria del teatro aprirà alle ore 19.

La realizzazione viene fatta nel duecentesimo anniversario dalla "prima". Il successo fu talmente enorme, il lavoro suscitò un tale furore che ad ogni momento il pubblico in massa s'alzava in piedi per coprire Rossini d'acclamazioni". Stendhal, spettatore della prima alla Scala nel 1817, descrive come "Rossini fu prima stanco di salutare che il pubblico d'applaudire".

Duecento anni dopo un rossiniano di rango come Riccardo Chailly riporta questa celeberrima opera semiseria sul palcoscenico dove ha visto la luce.

Un capolavoro di grazia e brillantezza capace anche di descrivere senza perifrasi gli eccessi del potere.

Per l'occasione debutta alla Scala Gabriele Salvatores: il regista, cofondatore del Teatro dell'Elfo e premio Oscar 1991 per "Mediterraneo", torna al teatro per raccontare la storia della serva Ninetta, ingiustamente accusata di furto. Il cast raccoglie il meglio della nuova generazione del canto rossiniano: con Rosa Feola al debutto ascolteremo il tenore Edgardo Rocha, i bassi Alex Esposito e Paolo Bordogna oltre a Teresa Iervolino e al canto esperto di Michele Pertusi.

