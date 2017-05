Gazzelle e Giorgio Poi​ a Sherwood Festival

Mercoledì 7 giugno Sherwood Festival accoglie sul palco Gazzelle e Giorgio Poi​.

Apertura cancelli: ore 19.

Inizio concerto Mainstage: ore 21.

GAZZELLE

Occhiali da sole, occhiaie da solo. Zenzero e zucchero filato. Con la felpa sporca della sera prima.

Gazzelle è di Roma e "Superbattito" è il suo disco di esordio.

Un disco ammiccante e catchy. Sexy-pop.

Prodotto per Maciste Dischi da Igor Pardini e Flavio Pardini a Il Cubo Rosso Recording di Roma, con la supervisione artistica di Leo Pari.

Masterizzato da Andrea Suriani all’Alpha dept. studio di Bologna.

www.facebook.com/ gazzelledaje

GIORGIO POI

Il suo disco d’esordio “Fa Niente” uscito nel febbraio 2017 per Bomba Dischi/ Universal non smette di raccogliere entusiasmanti riscontri testimoniati non soltanto dalle innumerevoli uscite sulla stampa specializzata e sul web ma soprattutto da un crescente seguito di spettatori durante il suo primo giro di concerti.

Ora Giorgio Poi è pronto per affrontare una lunga e calda estate live in giro per l’Italia.

Con Matteo Domenichelli al basso e Francesco Aprili alla batteria, compone un infallibile trio di musicisti che sa catturare il pubblico con maestria, in un continuo andirivieni tra la forma canzone e l’esplorazione del suono.

www.facebook.com/ sonogiorgiopoi

BIGLIETTI

Ingresso "1 euro può bastare".

