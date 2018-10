“Per Silentia e Nomos III”: visite speciali all’Orto Botanico

Da mercoledì 20 giugno sono in mostra, in collaborazione con Arte Sella, le installazioni "Per Silentia" e "Nomos III" in cui l’artista, scenografo e designer Gianandrea Gazzola indaga il rapporto tra la forma, il suono e l’acqua, irrinunciabile e minacciata risorsa per la vita sul pianeta.

La mostra prosegue fino al 4 novembre. Le due opere saranno visitabili fino alla data di chiusura della mostra, comprese nel biglietto di ingresso all'Orto.

Programma visite speciali

L'artista accompagnerà il pubblico, raccontando la profonda relazione tra acqua, forma e suono nelle due installazioni in mostra.

Le visite guidate delle due installazioni sono comprese nel biglietto di ingresso all'Orto, con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti.

http://www.ortobotanicopd.it/