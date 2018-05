Geca presenta il libro di Stefano Reolon per fare prevenzione sulle malattie aritmiche

Geca onlus è un’associazione per la vita, per stare vicino, prendere per mano e sorreggere i giovani e i loro cuori aritmici.

L’associazione nasce nel 2000 per lottare contro una malattia di origine genetica, la cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro, di cui erano e sono ancora sconosciuti molti aspetti e che può tragicamente causare la morte improvvisa di molti giovani.

Negli anni, grazie alla stretta collaborazione con il reparto di Cardiologia dell’ospedale di Padova e con numerose altre realtà del territorio nazionale come Telethon, le attività di assistenza si sono allargate anche ad altre patologie.

Tra le varie attività rivolte alla sensibilizzazione e alla prevenzione, nel 2017 si sviluppa l’idea di creare un evento dal format nuovo, fresco, originale e rivolto alle giovani generazioni: ArtRitmica.

Il nuovissimo progetto è ideato per far avvicinare le nuove generazioni all’associazione attraverso uno strumento immediato, creativo, fresco e diretto come l’arte contemporanea. Un progetto che mette insieme arte, bellezza, prevenzione, informazione e che parla direttamente ai giovani e in particolare alle scuole del territorio.

Per l'occasione il 26 maggio sarà presentato online il nuovo libro d’autore realizzato dall’artista di Padova Stefano Reolon in collaborazione con la professoressa Barbara Bauce e le dottoresse Viviana Marcon e Fabiana Micheluzzi.

Gallery