Festa del gelato al mercato coperto di Padova

E’ “festa del gelato” domani, sabato 12 luglio, dalle 8 alle 13 al Mercato Coperto di Campagna Amica a Padova in via Vicenza 23, all’insegna della freschezza e della genuinità della materia prima. Gli agricoltori mettono a disposizione il latte fresco di fattoria e la frutta appena raccolta, il tutto rigorosamente a km zero, per una gustosa e rigenerante degustazione gratuita.

Come sempre le oltre venti aziende agricole di Campagna Amica Coldiretti Padova presentano il meglio delle tipicità fresche e di stagione del territorio dalla frutta alla verdura fresca, dalla carne ai latticini, dal miele e vino alle confetture, dal pane alle piante. C’è anche la possibilità di farsi consegnare la spesa gratuitamente a domicilio grazie ad un pratico furgone elettrico messo a disposizione dal Mercato per raggiungere i clienti direttamente a casa. Tutte le informazioni durante l’orario di apertura.

Il Mercato Coperto Padova km 0 ospita, in uno stabile da 600 metri quadrati completamente ristrutturato, circa venti aziende agricole padovane che hanno intrapreso con convinzione la strada della vendita diretta. Il mercato è aperto ogni sabato mattina dalle 8 alle 13 e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19. Sulla pagina Facebook Mercato Coperto Padova Km0 saranno puntualmente riportate tutte le novità sulle iniziative del mercato coperto di Padova.