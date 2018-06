Degustazione Moscow Mule World Cup: il gelato "dei mondiali" alla gelateria Ciokkolatte

Le pluripremiate gelaterie Ciokkolatte - Il Gelato che Meriti- presenti a Padova in Piazza dei Signori, hanno creato il Gusto dell'estate 2018, in occasione dei Mondiali di Russia 2018.

Ecco quindi nascere, per un'estate, ed una finale mondiale caldissima, il MOSCOW MULE WORLD CUP, un fresco sorbetto vegano con Zenzero fresco,succo di Lime e Vodka. In onore del Mondiale di Russia 2018 e della sua finale che si terrà a Mosca il 15 Luglio. Il gusto sarà presentato in occasione della festa di Sant'Antonio, durante l'All You Can Eat del Gelato dalle 21 all' 01.30.

Info web

