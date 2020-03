Gemitaiz & Madman allo Sherwood Festival

Martedì 23 giugno - Sherwood Festival 20

Park Nord Stadio Euganeo

Viale Nereo Rocco - Padova

▶ Gemitaiz & Madman

“Scatola Nera Summer Tour”

Biglietto in prevendita: 30 euro + d.p.

Biglietto in cassa: 30 euro

▩ Prevendite

(Disponibili dalle ore 16 di giovedì 5 marzo)

● Gli aventi diritto al bonus cultura iscritti all'applicazione 18app

dovranno obbligatoriamente acquistare il biglietto in prevendita

collegandosi al seguente indirizzo: www.ticketone.it/18app

Con il bonus cultura non si potrà acquistare il biglietto in cassa.

● I bambini entrano gratuitamente fino al compimento dei 12 anni di età.

● Le persone con disabilità devono acquistare regolare biglietto e possono essere accompagnate da una persona che entrerà gratuitamente.

All'interno dell'area è presente una pedana riservata dalla quale sarà possibile assistere allo spettacolo in totale sicurezza.

● Al termine del concerto ingresso 1 euro può bastare

Dettagli

Hanno aspettato così tanto per un tour di Gemitaiz & MadMan insieme che adesso i fan dei due rapper non possono che essere soddisfatti: dopo le date che li vedranno protagonisti in primavera su alcuni dei palchi più importanti d’Italia, è in arrivo lo “Scatola Nera - Summer Tour”!

I concerti di Gemitaiz & MadMan saranno l’occasione per sentire live il nuovo disco “Scatola Nera”, certificato oro da FIMI/GfK Italia, e ripercorrere al meglio la storia musicale dei due rapper, fortissimi dei successi dei loro dischi da solisti, unici nel loro genere ma capaci di completarsi in duo come pochi.

“Scatola Nera” (Tanta Roba Label/Island/Universal Music) ha da subito dimostrato la sua forza, stazionando per due settimane consecutive al primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana, con tutti i brani dell’album presenti nella classifica singoli (dati diffusi da Fimi/GfK Italia)! Inoltre, “Fuori e dentro” feat tha Supreme ed “Esagono” feat. Salmo sono stati certificati oro, mentre “Veleno 7” ha conquistato il disco di platino!

Arrivato a cinque anni dall’ultimo disco insieme, il terzo lavoro in studio del power duo del rap italiano, che segue l’uscita di “Detto, Fatto.” (2012) e “Kepler” (2014), conta oltre 137 milioni di stream e ha subito raggiunto il primo posto su Apple Music, iTunes e Amazon nel suo primo weekend. Inoltre, tutte le tracce del disco hanno debuttato nella top 15 della classifica di Spotify.

Info web

