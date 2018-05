Gemitaiz a Sherwood Festival

Venerdi 6 luglio Sherwood Festival accoglie sul palco Gemitaiz opening act: Drimer & Ares + Mc Martz & Dj Gaver.

⭐SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DI SHERWOOD FESTIVAL 2018⭐

Orari

Apertura cancelli: ore 19

Inizio concerto Mainstage: ore 21

Gemitaiz

Romano, classe ‘88, Gemitaiz, grazie a una poetica unica, un flow killer, tematiche e personalità da vendere, è uno dei rapper più seguiti della scena hip hop italiana. Dopo la firma per Tanta Roba Label nel 2012, Gemitaiz presenta al pubblico il suo primo album ufciale da solista, “L’Unico Compromesso”, che lo lancia nel mondo della musica che conta.

A giugno 2014 assieme a MadMan pubblica l’album Kepler” per Tanta Roba / Universal Music Italia. Dopo il primo posto in classifca FIMI GFK, l’album “Kepler” raggiunge dopo due mesi dalla pubblicazione il riconoscimento Disco D’oro per le copie vendute.

Un’intensa attività live fa seguito alla pubblicazione dell’album con i tour: "Kelpler Live Tour", "Kepler Summer SHow" con l’appuntamento di Capodanno al Circo Massimo di Roma per poi continuare con "QVC5 Live Tour" che registra i due sold out dell’Alcatraz di Milano e Orion di Roma. Il 22 gennaio 2016 Gemitaiz pubblica “Nonostante Tutto” su etichetta Tanta Roba Label/Universal Music Italia, album che raggiunge lo status di Dico d'Oro in sole due settimane dall’uscita.

Il tour che segue la pubblicazione dell’album registra numerosi sold out nei principali live club della penisola. Durante l’estate 2016 Gemitaiz porta i brani di “Nonostante Tutto” sui palchi di tutta Italia con il “Nonostante Tutto Summer Tour”, affiancato dalla sua band. Durante il tour estivo viene realizzato un progetto fotografco in Polaroid per Impossible da Francesco Anselmi – Contrasto (Progetti per la fotografa), che testimonia il grande successo ottenuto dai live show.

Nell’album “Nonostante Tutto”, il singolo “Scusa” viene certifcato oro dalla FIMI, il primo singolo “Bene” sarà certifcato Platino nel 2017. Allo stesso tempo anche “Blue Sky”, uno dei brani contenuti in “Kepler”, raggiunge il disco d’oro durante il 2016.

Il 4 novembre 2016 è il turno di “Nonostante tutto Reloaded”, la nuova versione del disco contenente l’album originale, inediti, remix, rarità e tracce registrate durante il concerto del 2016 al Carroponte (S. San Giovanni).

Nel mese di dicembre 2016 ha reso disponibile in freedownload “QVC7”, settimo capitolo della serie “Quello che vi consiglio”, ormai un appuntamento fsso con i propri seguaci. “QVC7” è stato anticipato dal singolo “Il Primo”, il cui video è diretto da YouNuts Production.

Nel mese di aprile 2017 ha portato il suo “QVC7 Live Tour” sui palchi di tutta Italia riscuotendo grande successo per una tournèe ricchissima di sold out.

Il 4 giugno 2017 Gemitaiz inizia al Nameless Festival di Lecco, il tour estivo“Tanta Roba Label Night” con MadMan e Priestess, che si concluderà il 15 settembre al Magnolia di Milano. Nel frattempo “instagrammo” (contenuto in “Kepler”), “Veleno 6”(contenuto nel mixtape di MadMan “MM vol. 2”) e “Preso Male” (contenutio in “Nonostante Tutto”) vengono certificati oro da FIMI.

A fine settembre, dopo le certificazioni platino dei singoli“Veleno 6”, “Blue Sky” e “Scusa”, l’album “Nonostante Tutto”viene certificato platino.

Sull’onda di questo successo, il 6 ottobre 2017 esce il nuovo singolo “Oro e Argento” (prodotto da Mixer T), di cui viene pubblicato anche il video.

Biglietti

Prevendite 15 euro + d.d.p. disponibili su:

Sherwood.it https://tinyurl.com/y7mp6nwg

Ticketone https://tinyurl.com/zdglpt3

Ingresso alla porta 15 euro

Al termine del concerto ingresso "1 euro può bastare"

Informazioni

Canali ufficiali del festival:

www.sherwood.it

Facebook: www.facebook.com/festival.sherwood

Twitter: www.twitter.com/sherwoodpadova

Evento Facebook

Evento ufficiale