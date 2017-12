“Gemme di carità e giustizia”, presentazione libro al museo diocesano

Gemme di carità e giustizia. Il racconto di una vita è il volume (edizione EDB) che verrà presentato mercoledì 13 dicembre, alle ore 15, a Padova in Sala San Gregorio Barbarigo (Museo diocesano), ingresso da piazza Duomo.

L’autore è Giovanni Nervo!

La Fondazione Zancan, invitata a scrivere una biografia di mons. Nervo, ha infatti scelto di realizzarla attraverso gli scritti stessi di don Giovanni.

Il volume, realizzato da Caritas Italiana e Fondazione Emanuela Zancan, per le edizioni Dehoniane, è stato curato da Diego Cipriani (Caritas Italiana) e Tiziano Vecchiato(Fondazione Zancan). La presentazione “padovana”, vede gli interventi di: mons. Claudio Cipolla, vescovo di Padova (Don Giovanni nella Chiesa di Padova); Emanuele Rossi, docente della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa (Le gemme di don Giovanni nello sviluppo del welfare italiano); don Luciano Bordignon, docente di teologia della carità (La carità come principio ispiratore della vita cristiana); Diego Cipriani e Tiziano Vecchiato, curatori del volume (Gemme di carità e giustizia. Guida alla lettura). Le conclusioni sono affida te a Cesare Dosi, presidente della Fondazione Emanuela Zancan. Al termine della presentazione, alle ore 17.30 per chi lo desidera, in Cattedrale sarà celebrata una messa in ricordo di don Giovanni Nervo.