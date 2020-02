Generazioni di poeti a confronto: Stefano Pini e Demetrio Marra alla libreria Zabarella

Sabato 8 febbraio, alle ore 18, Andrea Breda Minello presenta due giovani autori italiani e i loro due libri di poesia:

Stefano Pini (1983), con "Mandato a memoria", Interlinea 2019 e

l'esordiente Demetrio Marra (1995), con "Riproduzioni in Scala", Interno Poesia 2019.

Stefano Pini è nato nel 1983 a Treviglio, in provincia di Bergamo e verso Milano, dove vive. Ha pubblicato la silloge Sentimentale Jugend in Poesia contemporanea. Tredicesimo quaderno italiano (Marcos y Marcos, Milano 2017) e la raccolta in versi Anatomia della fame (La Vita Felice, Milano 2012). Dal 2007 al 2017 è stato condirettore di Trevigliopoesia – Festival di poesia e videopoesia.

Demetrio Marra è nato a Reggio Calabria nel 1995. Nel 2017 si è laureato in Lettere moderne a Pavia con una tesi su Torquato Tasso. Attualmente è laureando in Filologia moderna a Pavia. È stato all'interno del direttivo editoriale di «Inchiostro». È vice-direttore «Birdmen» e cura soprattutto contenuti nell'ambito della serialità televisiva. Nel marzo 2019 è stato incluso nell'antologia "Poeti nati negli anni '80 e '90" (Interno Poesia) a cura di Giulia Martini.

Ingresso libero.

