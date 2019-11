Un altro genere di migrazioni, proiezione film e dibattito al Circolo Olol Jackson

Giovedì 28 novembre - Un altro genere di migrazioni al Circolo Olol Jackson, via Annibale da Bassano 3 (Padova)

- ore 19.30: presentazione della serata e buffet

- ore 20.30: proiezione del film “My Beautiful Laundrette”

- ore 22: dibattito a partire dal film

Ingresso libero

Presentazione della serata

A partire dalla collaborazione nata dal tavolo sulle questioni di genere di “Padova Città Aperta - Rete cittadina contro il razzismo e per l’inclusione sociale” - riunitosi per la prima volta il 17 febbraio 2019 - abbiamo pensato di realizzare un’iniziativa per parlare di alcuni dei temi al centro dell’operato delle nostre associazioni, attive sui temi riguardanti le migrazioni. In questa serata abbiamo deciso di affidarci all’immediatezza del linguaggio cinematografico, che in questo film riesce a far riflettere sulle intersezioni tra migrazioni, razzismo, sessismo, omofobia e politiche neoliberiste. Lo scopo della serata è avviare un dialogo che, a partire dal film, possa permetterci di confrontarci su quanto questi temi interroghino anche l’Italia di oggi e, in particolare, la città di Padova.

Il film

Londra, anni Ottanta. Durante il governo di Margaret Thatcher, Omar, un giovane pakistano, convince lo zio a cedergli la gestione di una lavanderia. Come suo socio prende l’ex compagno di scuola Johnny, un ragazzo punk di cui è innamorato. Johnny lascia per Omar la compagnia di teppisti che frequentava e il film procede così tra situazioni tragicomiche dipingendo un quadro efficace della Gran Bretagna di quegli anni, toccando temi inportanti quali il razzismo, l’immigrazione, l’omosessualità e le politiche neoliberiste.

Tratto da una sceneggiatura del celebre scrittore ( inglese con padre pakistano ) Hanif Kureishi, una delle firme più rappresentative della cultura inglese anni ‘80 e diretto da Stephen Frears (regista di punta della British Renaissance), “My Beautiful Laundrette” - nato come film per la tv - ebbe un grande successo internazionale che lo portò alla candidatura agli Oscar per la freschezza e la novità dei temi, quasi inediti per quegli anni.

“My Beautiful Laundrette”

di Stephen Frears (GB, 1985 - 98’)

con Daniel Day Lewis e Gordon Warnecke

