Conferenza "Geni e ambiente: introduzione all'epigenetica" a Palazzo Moroni

Il circolo di Padova dell'Unione degli atei e degli agnostici razionalisti organizza, in occasione della Giornata internazionale che ricorda la nascita di Charles Darwin, il "Darwin Day 2018", un appuntamento dedicato agli appassionati di scienza che intende celebrare i valori della ricerca scientifica e del pensiero razionale.

TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA PER IL "DARWIN DAY 2018"

In programma la conferenza divulgativa "Geni e ambiente: introduzione all'epigenetica", per far conoscere che cos’è l’epigenetica e qual è il suo ruolo per la salute e l’ambiente.

La conferenza è tenuta da Giuseppe Macino, professore ordinario di Biologia cellulare presso l’Università di Roma "La Sapienza".

Il "Darwin Day 2018" prevede anche un appuntamento dedicato agli studenti del quinto anno delle scuole secondarie.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova e dall'Università di Padova.

PER INFORMAZIONI

Circolo di Padova dell'Unione degli atei e degli agnostici razionalisti

sito http://uaarpadova.altervista.org