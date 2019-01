“Genitori... oggi”, formazione per genitori con figli da 0 a 6 anni a Selvazzano

Giovedì 17 gennaio 2019 si terrà la terza conferenza “Stai un po’ con me? Il grande divario tra il tempo che non c’è e i bisogni dei bambini” con il formatore Michele Visentin alle ore 21 al Centro Civico Fabio Presca in via C. Colombo, 1 a San Domenico.

“Genitori…oggi 2018 – 2019” è il frutto del lavoro congiunto tra Amministrazione Comunale, Scuole e Centri per l’Infanzia del territorio e un gruppo di genitori.

Le possibilità formative per i genitori con figli dai 0 ai 6 anni sono due: le conferenze a tema e i laboratori teorico-pratici.

Per le conferenze la partecipazione è libera, mentre per partecipare ad un laboratorio, di due incontri ciascuno, è necessario iscriversi presso la Scuola dell’Infanzia frequentata dal proprio figlio, ad ogni ciclo di incontri possono partecipare al massimo 15 bambini.

“Cari Genitori eccoci anche quest’anno con “Genitori…oggi” – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – Vi presentiamo alcune proposte formative perché vogliamo prenderci cura degli educatori più importanti: Voi. E vogliamo affiancarvi nell’impegno quotidiano di crescere i vostri figli. Avere un figlio ci catapulta in un viaggio dentro noi stessi e ci cambia il ritmo del cuore. La formazione vuole aiutarvi a trasmettere le radici e le ali ai piccoli di oggi, Cittadini di domani”.

“L’ideazione è stata realizzata come gli anni scorsi in collaborazione con le Scuole dell’infanzia e alcuni Genitori. – spiega l’Assessore alle Politiche Sociali-Famiglia e Pubblica Istruzione Giovanna Rossi – Vi proponiamo quattro conferenze sui temi della difesa, delle regole, del tempo e della disostruzione pediatrica. Potrete inoltre partecipare con i vostri bambini ad un laboratorio, per sperimentare come aiutare i figli a superare le paure e che sarà realizzato in ogni Scuola dell’Infanzia. Un sentito grazie per quanti hanno contribuito nella progettazione e per tutti coloro che, con il proprio impegno, faranno in modo che anche quest’anno la formazione dei genitori abbia successo”.

Prossima conferenza del giovedì presso il centro civico Fabio Presca piazza C. Colombo, 1 a San Domenico.Partecipazione libera.

I prossimi incontri

17 gennaio 2019 – alle ore 21

Stai un po’ con me? Il grande divario tra il tempo che non c’è e i bisogni dei bambini

Formatore: Michele Visentin

24 gennaio 2019 – alle ore 21

Disostruzione pediatrica e prevenzione degli incidenti domestici

Formatori: Croce Rossa Italiana Comitato Locale Selvazzano Dentro

Laboratori: sperimentiamo insieme a superare le paure!

Mamme e papà sperimentano con i figli l’approccio ludico alle paure ed alle novità!

Laboratori: “Come aiutare i bambini ad affrontare le paure e le situazioni nuove”.

Per genitori e figli due incontri teorico-pratici: al primo partecipano solo i genitori al secondo genitori e bambini. Per partecipare è necessario iscriversi presso la Scuola dell’Infanzia frequentata dal proprio figlio. Formatrice: Ilenia Barbuto

Scuola dell’infanzia M. Montessori S. Domenico

14 gennaio 2019 - h. 21 solo genitori

19 gennaio 2019 - h. 09

Scuola dell’infanzia S.PIO X Selvazzano Dentro

15 gennaio 2019 - h. 21 solo genitori

19 gennaio 2019 - h. 11

Centro infanzia comunale Aquilone Caselle

24 gennaio 2019 - h. 21 solo genitori

2 febbraio 2019 - h. 09

Scuola dell’infanzia Mamma Margherita c/o Centro Parrocchiale Caselle

28 gennaio 2019 - h. 21 solo genitori

2 febbraio 2019 - h. 11

Scuola dell’infanzia M. Immacolata Tencarola

4 febbraio 2019 - h. 21 solo genitori

9 febbraio 2019 - h. 9

Settore servizi alla persona contatti

Telefono: 049.8733921

E-mail: informafamiglie@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Info web

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/po/mostra_news.php?id=448&area=H