“Genitori…oggi”: formazione rivolta a genitori con figli dai 0 ai 6 anni a Selvazzano

Giovedì 24 gennaio alle ore 21 al Centro Civico Fabio Presca in via C. Colombo 1 a San Domenico è in programma l’incontro formativo per genitori con figli dai 0 ai 6 anni sulla disostruzione pediatrica e sulla prevenzione degli incidenti domestici, tenuto dalla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Selvazzano Dentro.

Scarica il programma completo

La conferenza è inserita all’interno degli appuntamenti “Genitori…oggi”: Formazione rivolta a genitori con figli dai 0 ai 6 anni ed è il frutto del lavoro congiunto tra Amministrazione Comunale, Scuole e Centri per l’Infanzia del territorio e un gruppo di genitori.

Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi lasciando il proprio nominativo attraverso le seguenti modalità:

inviando una mail all’indirizzo: m.raccanello@comune.selvazzano-dentro.pd.it

telefonando al numero 049.8733921

inviando messaggio WhatsApp al numero 366.5736229.

Scadenza iscrizioni: martedì 22 gennaio 2019

Info web

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/po/mostra_news.php?id=459&area=H