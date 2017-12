“Gente per l’ambiente" al circolo Nadir

Il 7 dicembre, alle 18, al circolo Nadir in Piazza Gasparotto, Legambiente Padova presenterà Gente per l’Ambiente, la campagna coorganizzata con il Centro Servizi Volontariato di Padova per dare nuove opportunità a tutti i cittadini interessati per attivarsi con l’Associazione sui temi dell’ambiente.

Una campagna per costruire delle nuove opportunità per i soci e per nuovi e vecchi simpatizzanti, cui intende offrire momenti di formazione e crescita, coinvolgendo nuove competenze.

“Nella nostra città si sta aprendo una nuova fase che riteniamo positiva, dove torna protagonista una rinnovata sensibilità ai temi ambientali e la voglia di incidere e agire per trasformare le cose.” - dichiara Sandro Ginestri - “Legambiente vuole provare a rimanere al passo con questi tempi e vuole prepararsi a saper rispondere al meglio alle sfide che l’attendono. Da qui la volontà di rivedere i nostri strumenti di lavoro e discussione, per renderli il più inclusivi possibile e attrattivi per nuovi soci”.

Un doppio obiettivo per la campagna quindi: da un lato sensibilizzare all’importanza del volontariato ambientale, dall’altro coinvolgere nuove competenze per rafforzare l’associazione nei suoi molteplici campi d’intervento, dopo aver indagato nuove forme di organizzazione del proprio lavoro.

Dalle prossime settimane verranno consolidati o attivati dei gruppi di discussione, che seguiranno i temi individuati come strategici per lo sviluppo dell’associazione e dell’azione in città.

Dai più conosciuti Ecopolis e Salvalarte, fino ai nuovi gruppi di lavoro legati al tema della mobilità e dell’urbanistica.

I gruppi saranno seguiti dai volontari più esperti dell’associazione che faciliteranno di volta in volta una discussione sui temi principali.

Per fare parte dei gruppi non sarà necessario avere grandi competenze o conoscenze sul tema, l’obiettivo è quello di rendere tutti capaci di farne parte anche attraverso dei momenti di formazione che verranno costruiti assieme a tutti coloro che saranno interessati ai singoli gruppo di lavoro, così come saranno individuati assieme gli strumenti di lavoro.

Per capirne di più l’appuntamento è il 7 dicembre alle 18, in quell’occasione sarà possibile rinnovare la tessera Legambiente, così come la tessera ARCI.