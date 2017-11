Presentazione de "La Gente. Viaggio nell'Italia del risentimento" al Caffè Pedrocchi

Incontro con Leonardo Bianchi, autore del saggio "La gente. Viaggio nell'Italia del risentimento" (Minimum fax), vero caso editoriale dell'anno.

Appuntamento in sala Rossini del Caffè Pedrocchi martedì 21 novembre alle ore 19.

Evento curato da Giovanni Viafora, giornalista del Corriere del Veneto.

IL LIBRO

Dieci anni fa usciva "La casta", un libro che ridefiniva il discorso politico italiano: la fine dei partiti tradizionali, l’odio per le élite in generale, l’indignazione di chi si sentiva escluso e defraudato. Oggi quel risentimento si è rovesciato in orgoglio: la fine della politica come la conoscevamo non ha generato un vuoto, ma una galassia esplosa di esperienze tra il grottesco, il tragico e l’apocalittico.

Dai forconi alle sentinelle in piedi, dai "cittadini" che s’improvvisano giustizieri alle proteste antimigranti, "La Gente" è il ritratto cubista dell’Italia contemporanea.