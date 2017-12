Geofilm festival a Cittadella: corti internazionali fra Canada, Francia, Brasile e Bangladesh

Nuovo appuntamento al Cinecentrum di Cittadella con il GEOFILM Festival.

Giovedì 7 dicembre, a partire dalle 20.45, prende il via la quinta serata del festival diretto da Rocco Cosentino che propone una visione internazionale sui temi del green, dell'ecologia, dell'energia pulita e della sostenibilità ambientale.

Questi i cortometraggi in concorso che verranno proiettati durante la serata: Abismo, di Pablo Dilonca (Canada); Alone at home, di Doki Cutrona (Italia); Mae De Giz di Almir Correia (Brasile), Plasma di Vittoria Citerni di Siena (Italia); Rosa Blu di Alessandra Carlesi (Italia); Geolier, di Heloise Felay (Francia); Kukurer di Pori Ariful Islam (Bangladesh); Mirror di Daniele Barberi (Italia); Ceramic Tales di Martina Droandi (Francia).

Tanti i temi che verranno affrontati dai corti proiettati in sala, che come sempre sarà possibile prenotare il proprio posto telefonando allo 049.5973390, oppure direttamente attraverso il sito del Cinecentrum Cittadella.

Durante la serata inoltre sarà poi possibile votare direttamente in sala il proprio cortometraggio preferito utilizzando VotApp, l'applicazione disponibile per smartphone Apple e Android realizzata dall'Istituto Superiore Eugenio Barsanti di Castelfranco Veneto (Tv). Al termine della serata in palio anche un omaggio offerto da Didone Studio.

UN FESTIVAL INTERNAZIONALE A FORTE VOCAZIONE GREEN

Quest’anno il festival internazionale, organizzato dall'Associazione Officina delle Idee con il contributo della Regione Veneto e con la direzione artistica di Rocco Cosentino, propone al pubblico dell’alta padovana tutti i giovedì sera (tranne che nel periodo delle feste natalizie) una selezione dei migliori cortometraggi inviati da tutto il mondo (durata massima: 30 minuti) tra gli oltre 6.000 titoli che sono stati inviati.

Gli organizzatori hanno infatti ricevuto in questi mesi 6.470 corti da 90 paesi nel mondo, di cui ne sono stati selezionati oltre 1.000. Alla fine del festival verranno proiettati in sala 500 titoli, con le proiezioni settimanali del giovedì che sono partite il 9 novembre, e poi con proiezioni quotidiane durante l’EXPOCINEMA dal 3 febbraio al 3 marzo.

Ambiente, territorio, Energie Rinnovabili, Benessere, Agricoltura sostenibile, Alimentazione: il GeoFilmFestival & EXPOCINEMA punta a far diventare Cittadella la capitale internazionale del mondo GREEN.

Le tematiche affrontate nelle serate del festival toccano temi di forte interesse per il pubblico e di fortissima attualità, come del resto dimostrano le recenti notizie relative alla pessima qualità dell’aria che respiriamo in Veneto.

Tutti i film che verranno proiettati nei prossimi mesi, infatti, racconteranno i tanti aspetti e le mille sfaccettature del mondo green tra spunti, idee, provocazioni, suggestioni e occasioni per riflettere su temi “caldissimi” come il climate change, l’inquinamento atmosferico, il consumo di suolo, lo spreco delle risorse, un nuovo modo di concepire l’energia, il bisogno di modificare stili di vita che hanno compromesso il nostro pianeta, la necessità di trovare un nuovo equilibrio con la natura e molto altro ancora.

