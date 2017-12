Geofilm festival, sesta serata tra corti internazionali e performance alla scoperta dei 4 elementi

Mercoledì 13 dicembre a partire dalle 20.45 al CineCentrum di Cittadella va in scena la sesta serata del GeoFilmFestival, il festival internazionale dei cortometraggi a tema ambientale che animerà Cittadella fino al 3 marzo 2018.

La rassegna ideata e diretta da Rocco Cosentino anticipa l’appuntamento al mercoledì sera, rispetto al consueto giovedì, per celebrare a suo modo l’uscita italiana di Star Wars: Gli ultimi Jedi, che sarà nelle sale italiane proprio mercoledì sera.

UN FESTIVAL OLISTICO TRA CORTI E PERFORMANCE

Quello che non cambia invece è l’alto profilo internazionale dei cortometraggi proposti in sala: Iran, Italia, Belgio, Israele, Taiwan e Francia saranno infatti i Paesi protagonisti della sesta serata del festival. Ecco l’elenco completo dei cortometraggi in concorso mercoledì sera:

Angel , di Khaled Al-Bayati (Iran)

, di Khaled Al-Bayati (Iran) Cellophane , di Giovanna Senatore (Italia)

, di Giovanna Senatore (Italia) Il professionista , di Enzo Dino (Italia)

, di Enzo Dino (Italia) Kira , di Dilgesh Rojbeyani (Belgio)

, di Dilgesh Rojbeyani (Belgio) Jacob , di Aviel Golan (Israele)

, di Aviel Golan (Israele) What The , di Kai-Ting Yang (Taiwan

, di Kai-Ting Yang (Taiwan Le grand combat, di Gregory Montaldo (Francia)

Special guest della serata la Compagnia VENEZIA DANZA diretta dalla coreografa Francesca Casano che, proprio a partire da mercoledì 13 dicembre, dedicherà una serata al mese fino alla fine del festival alla reinterpretazione dei quattro elementi: Terra, Aria, Fuoco e Acqua. Uno spettacolo nello spettacolo all’interno di un festival che vuole raccontare le tematiche ambientali da un punto di vista olistico anche per quanto riguarda lo storytelling multimediale.

Al termine della serata, una Magica Sorpresa a cura del Frank Cadillac Club che presenterà una grande iniziativa per il GEOFILMESTIVAL dedicata a tutti i bambini, i ragazzi e gli adulti che amano la Magia delle Cose.

IL FESTIVAL DEI 4 ELEMENTI

Quest’anno il festival internazionale, organizzato da Associazione Officina delle Idee e diretto da Rocco Cosentino, ha trovato casa al CINECENTRUM di Via dell’Artigianato, e propone al pubblico dell’alta padovana (tranne che nel periodo delle feste natalizie) una selezione dei migliori cortometraggi inviati da tutto il mondo (durata massima: 30 minuti).

Gli organizzatori hanno infatti ricevuto in questi mesi 6.470 corti da 90 Paesi, di cui ne sono stati selezionati oltre mile. Alla fine del festival verranno proiettati in sala 500 titoli, con le proiezioni settimanali del giovedì che partiranno il 9 novembre, e poi con proiezioni quotidiane durante l’EXPOCINEMA dal 3 febbraio al 3 marzo.

Il GeoFilmFestival and EXPOCINEMA sono resi possibili grazie al Contributo di Regione Veneto, Comune di Cittadella, CINECENTRUM, ENAIP Veneto, Ascom Padova, Ass. Aiutismo, Telefono Amico Italia, Università degli Studi di Salerno, IPERLANDO, Pasticceria al Pozzetto, IAT – Ufficio Turistico, Didoné Studio, Hotel Filanda, Istituto Tecnico Tecnologico Barsanti, Modi Nuovi srl, Edizioni Passaparola, ANEA-Accademia Naturopatia, Ristorante Da Franco.

