GeoFilm Festival, torna l'appuntamento dedicato all’ambiente in Torre di Malta a Cittadella

GeoFilm Festival in Torre di Malta a Cittadella il 16 gennaio 2020

geofilm-festival-torre-malta-cittadella-16-gennaio-2020.html

eventi, incontri, cinema, film, torre di malta, cittadella, geofilm festival,

Riprendono gli appuntamenti con il festival a cura dall’Ass.ne Officina delle Idee e dedicato all’ambiente, al territorio, alle energie rinnovabili, all’agricoltura, all’alimentazione, alla sostenibilità proponendo spunti, idee, provocazioni, suggestioni e occasioni per riflettere su un futuro migliore e più pulito.

L’appuntamento è per giovedì 16 gennaio, alle ore 20.45 in Torre di Malta.

Nella locandina, tutte le proiezioni in programma.

Attivo come sempre il VOTAPP, l’applicazione per smartphone Android e Ios realizzata appositamente per Geofilm Festival e che consentirà agli spettatori di esprimere il proprio parere sui film e votarli direttamente in sala.

Info web

http://www.comune.cittadella.pd.it/news/geofilm-festival-2

Gallery