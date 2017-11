"La Georgia, nuova frontiera dell'archeologia", conferenza ai Musei Civici agli Eremitani

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/2000276270250820/

Giovedì 21 dicembre dalle 17.30 alle 20.30 la Sala del Romanino dei Musei Civici agli Eremitani ospita la conferenza "La Georgia, nuova frontiera dell'archeologia".

In occasione delle festività natalizie, l'assessorato alla Cultura propone una serie di attività per tutti i cittadini, fra i quali alcune conferenze e incontri culturali.

L'incontro con Elena Rova, dell'Università di Venezia-Ca' Foscari, avrà come titolo "Culla del vino e terra del vello d'oro. La Georgia, nuova frontiera dell'archeologia".

L’Università di Venezia e il Museo Nazionale di Tiblisi operano da alcuni anni in Georgia, stato caucasico affacciato sul Mar Nero. Qui, secondo gli antichi, era situata la Colchide, mitica patria delle Amazzoni dove si sarebbero recati gli Argonauti alla ricerca del vello d’oro, il famoso manto dell’ariete alato che aveva il potere di guarire dalle ferite.

Ad Aradetis Orgora le indagini archeologiche hanno riportato alla luce un grande ambiente rettangolare, al cui interno erano situati una giara e due vasi a forma di animale, datati intorno al 3000 a.C.

Uno di essi conservava grani di polline di vite. Si tratta, forse, di oggetti legati a una ritualità di cui sfuggono i contorni, ma che potrebbe costituire l’antefatto dei banchetti tradizionali georgiani, durante i quali si consuma ancora oggi del vino con bicchieri ricavati da corni di animale, in un contesto di brindisi rituali.

