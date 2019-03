“Gerusalemme punto d'incontro. Viaggiare per fotografie”, mostra al museo della Padova ebraica

Dal 14 aprile al 23 giugno

il Museo della Padova Ebraica ospita

Gerusalemme punto d'incontro

Jerusalem a meeting point ירושלים מקום מפגש

il viaggiare per fotografie di Maria Grazia Cavallo

Un viaggio a Gerusalemme narrato attraverso l'obbiettivo di Mariagrazia Cavallo, una mostra fotografica per scoprire un nuovo e multietnico volto della Città eterna.

Product manager: Liora Sinigaglia per Beta Lyrae

Curatore della fotografia e post-produttore: Cristiano Mazzoli per Beta Lyrae

L'inaugurazione si terrà domenica 14 aprile alle ore 18.

Interverranno la fotografa Maria Grazia Cavallo e il curatore Cristiano Mazzoli. A conclusione, l'artista intratterrà gli ospiti con piccolo rinfresco e un brindisi.

Inaugurazione ad ingresso libero; è gradita la prenotazione tramite e-mail padovaebraica@coopculture.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/258940478380216/